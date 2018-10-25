İsrail Kudüs okullarındaki Filistin müfredatını tahrif ediyor

Filistin Eğitim Bakanı Sabri Saydam, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Eğitim Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenledi

"İsrail makamları okullarda tahrif edilmiş kitapları dağıttı"

Bakan Saydam, "İsrail makamları, tahrif edilmiş bir şekilde sözde Filistin müfredatıyla bastığı kitapları, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi kontrolündeki okullarda dağıttı." dedi.

Tahrifin Filistin Müfredat Merkezi tarafından düzenlenen tüm öğretim programlarını kapsadığını belirten Saydam, şunları söyledi:

"İşgal devleti makamları, kitap kapaklarında bulunan Filistin bayraklarını, Filistin kefiyesini, Filistin Devleti adını ve amblemi olan Kartal ile Eğitim Bakanlığı isimlerini kasten kitaplardan çıkardı."

Saydam, Filistin tarihini ve bakışını yansıtan bölümlerin, İsrail’in devlet ideolojisini destekleyen paragraflarla değiştirildiğine dikkat çekti.

Filistinlilere kitapları kabul etmeme çağrısı

Bakan Sabri Saydam, İsrail'in dayatmalarına karşı başlattıkları milli direniş kampanyası kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere İsrail’in tahrif ettiği kitapları kabul etmeme çağrısında bulundu.

İsrail, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs’te bulunan Filistin okullarında okutulan müfredatı kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Kaynak: AA