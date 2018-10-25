Dünyanın dört bir yanında "Kaşıkçı" protestosu

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle dünyanın dört bir yanında protesto edildi. "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneği," İstanbul, Washington, Paris ve Tunus'taki Suudi Arabistan elçilikleri önünde aynı anda basın açıklaması yaptı. Kaşıkçı için adalet ve suçluların cezalandırılmaları istendi.

Mum yaktılar, saygı duruşunda bulundular. Kaşıkçı'yı öldürenlerin cezalandırılmasını istediler.

"Yeni Cemal Kaşıkçı vakaları yaşanmaması adına mücadele edeceğiz"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Kaşıkçı'nın gazeteci ve aktivist dostları, mum yakarak saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Metin Turan, Suudi Arabistan yönetiminin cinayeti itiraf etmesinin ardından, Kaşıkçı'nın birçok ülkeden dostlarının davayı takip etmek üzere ve adaletin sağlanması için bir araya geldiklerini söyledi.

Turan, Kaşıkçı'nın dostlarının olayın takipçisi olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezasız kalmasına asla izin verilmeyecek ve bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlenmemesi için karşı duruş sergilenecek. Bizler bu vesileyle, bu pak ruhun öldürüldüğü yerden, Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda taviz vermeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Suçlulardan hesap sormamak ve onların aklanması girişimlerine karşı asla sessiz kalmayacağız. Yeni Cemal Kaşıkçı vakaları yaşanmaması adına bütün meşru yolları deneyerek ve bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız. Bununla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne tam taraf olduğumuzu da ifade ederiz. Genel olarak bölgedeki yönetimlere, anayasalarında ve kanunlarında yer alan bu özgürlükleri korumak için çağrıda bulunuyoruz. Basın özgürlüğü ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, saygı duyulması ve böylelikle görevlerini korku ve sindirme olmaksızın gerçekleştirebilmelerini istiyoruz."

Metin Turan, Kaşıkçı'nın, Suudi yetkililer tarafından ülkesinde düşünce ve görüşlerinden dolayı tutuklu bulunanları savunmaya kendini adamış bir şahsiyet olduğunu dile getirerek, "Bizler onun yolunu takip ederek, yetkili makamların siyasi tutukluları hızla serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Suudi vatandaşlarına, kendilerini ilgilendiren meselelerde ve kendi anavatanlarıyla alakalı konularda görüşlerini özgürce ifade etmeleri için imkan tanınmasını istiyoruz. Ayrıca bölgedeki bütün düşünce tutuklularının serbest bırakılmalarını, özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izledi.

Fransa'dan Kaşıkçı'nın dostlarına çağrı

Fransa'nın başkenti Paris'te Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda kişi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneğine katılma çağrısı yaptı.

Derneğe destek olacağını söyleyen çok sayıda kişi, başkent Paris'in Courcelles Bulvarı üzerinde bulunan Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde toplandı.

Burada gazetecilere dağıtılan bildiride, merkezi İstanbul olmak üzere, Washington, Londra ve Paris'te eş zamanlı gösterilerin düzenleneceği belirtildi.

Bildiride, Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneğinin kuruluşunun ilan edildiğini ifadesi yer aldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "sözün ve fikrin şehidi" olduğu kaydedilen bildiride, kurulan derneğin dünya çapında faaliyetlerle Kaşıkçı'nın ölümüne sebep olanların adalet karşısına çıkarılması için mücadele edeceği vurgulandı.

Göstericiler, üzerinde "Masumları katletmeyi durdurun", "Gerçek katilleri bulun" ve "Cinayete hayır" yazan dövizler taşıyarak, çevredeki vatandaşları bilgilendirdi.

Gösteriye Fransız basınının ilgi göstermediği dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı protestosu

ABD'nin başkenti Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binası önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışan suçluların bulunması ve Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

Eyleme katılan Suudi gazeteci Ali al-Ahmed açıklamada "Kısa bir zaman öncesine kadar Suudi yönetimini destekleyenler, Kaşıkçı'dan sonra şaşırmış gibi davranıyor. Şimdi Kaşıkçı için timsah gözyaşı dökenler, Suudi yönetiminin Yemenli çocukları öldürmesini ve açlıktan ölüme terk etmesini hala destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Amerikan İlişkileri Merkezi Başkanı Eldin Hamid ise, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan'ın üstünden çıkmayan bir leke olarak kalacak." ifadesini kullandı.

Hamid ayrıca, "Cemal Kaşıkçı'nın Dostları" adlı bir derneğin de kurulma aşamasında olduğunu bildirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA