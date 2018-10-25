Ekonomi Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 35 dakika sürdü.

Toplantıda, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Nihat Zeybekci, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Servet Bayındır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Ekonomi ile Kültür ve Sanat Politikaları kurullarının başkanvekilleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA