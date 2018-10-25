Konsolosluğun bahçesindeki kuyudan su örneği alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sır perdesini aralamak için çalışmalar sürüyor.

Kuyudan ve kanalizasyondan örnek alındı

Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası ve konutunda delil araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmedi, ancak ekipler, kuyudan su örneği aldı.

Ekipler, başkonsolosluğun bahçesindeki kanalizasyonundan örnek alındı. Soruşturma ekibi, konsolosluktan kanalizasyonun haritasını istedi.

Kameralar 1 yıl öncesinden kayda başlamış

Suudi yetkililerin "Canlı izliyoruz" dediği kameraların 1 yıl öncedeki kontrollerde kayıt tuttuğu belirlendi.

Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyaları Sultangazi'de park halindeki konsolosluk aracında bulundu.

Ekipler, yerel iş birlikçi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 38 konsolosluk çalışanın da işlemleri tamamlandı.

Kaynak: TRT Haber