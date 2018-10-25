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Devriye görevinde yeni aşamaya doğru

TSK ile ABD Silahlı Kuvvetlerinin Gaziantep'teki ortak eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Münbiç'te müşterek birleşik devriyenin başlaması planlanıyor.

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Devriye görevinde yeni aşamaya doğru

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'ne yönelik saha çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri bakanlarınca yol haritası, genelkurmay başkanları tarafından da güvenlik prensiplerinin saptandığı çalışmalar kapsamında öncelikle bağımsız koordineli devriyeler başlatıldı. Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç hattındaki koordineli/bağımsız devriyenin ilkini 18 Haziran'da hayata geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri, 66. devriyeyi görevini de yaptı.

Yol haritası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te yapılacak birleşik devriye faaliyetlerine yönelik de çalışmalar sürüyor.

Müşterek devriyeye yönelik ön hazırlık kapsamında iki ülkenin silahlı kuvvetleri unsurlarınca ortak eğitimlere başlandı.

ABD askerlerinin gelmesinin ardından ortak eğitimler, 9 Ekim'de Gaziantep'te hayata geçti.

İlerleyen günlerde ortak eğitimin tamamlanması, ardından müşterek birleşik devriyenin başlaması öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını ifade etmişti. 

Kaynak: AA

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