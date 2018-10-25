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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uluslararası toplumu Orta Doğu'da kaybolmaya yüz tutan ortak bilimsel mirası korumak için iş birliğine davet ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenenen "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda hakkın, ilmin ve hikmetin safında yer alacağız. İnsanlığın yarını için atılan hiçbir adımın kolay olmadığının bilinciyle, birlikte üreten ve paylaşan bir toplumu yine birlikte inşa edeceğiz." dedi. 

Oktay, uluslararası toplumu Orta Doğu'da kaybolmaya yüz tutan ortak bilimsel mirası korumak için iş birliğine davet etti. 

Kaynak: AA, TRT Haber

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