Adalet Bakanı Gül: Bin 457 dava için azami süre oluşturduk

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya’da Ulusal Adlî Tıp Günlerinin açılışında konuştu.

Bin 457 ayrı dava ve 220 soruşturma için azami süre oluşturduklarını belirten Gül, “1 Ocak'tan itibaren de vatandaşlarımıza da bizzat davanın taraflarına da bildireceğiz.” dedi.

Gül konuyla alakalı şunları söyledi:

“Bu noktada süre aşımına sebep olan konu bilirkişi raporundan mı kaynaklanıyor, adli tıp raporundan mı kaynaklanıyor, soruşturmadaki herhangi bir yazışmadan, müzakereye cevap verilmemesi gibi kurumun ilgisizliğinden mi kaynaklanıyor, adeta adli laboratuvar gibi dosyadaki gecikmeleri de gerek genel, gerekse lokal manada çözmeye kararlıyız.

Bunu da hep beraber tüm yargı camiası olarak Adalet Bakanlığı olarak hep birlikte çözeceğiz, bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir.”

Kaynak: TRT Haber