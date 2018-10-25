İmar barışında süre müjdesi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim'de sona erecek olan imar barışının süresinin uzatılması için talep olduğunu ve bunu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.
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