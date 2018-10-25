İmar barışında süre müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim'de sona erecek olan imar barışının süresinin uzatılması için talep olduğunu ve bunu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:53





