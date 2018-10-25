Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere müjdeleri sıraladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor. Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun.

Mesele çocuğu değil, sistemi ölçmek

3 yıl içinde ulaşacağımız yer sistemin genel bir raya oturmasıdır.

İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında.

Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.

İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve bileşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin felsefe ile ilgili bir sıkıntısı var. Felsefesi kurulmadan, yöntem ve kitap değiştirerek meseleyi halledemeyiz.

PISA nasıl yapılıyorsa, TIMMS nasıl yapılıyorsa biz bunu da kendi ülkemiz için yapmayı arzu ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte, özel öğretime verilen teşvikler verilmeyecek, bunu daha önce ilan etmiştik.

Ders çeşidi azalacak

Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur. 16 ders meselesi azalacak, belki yarıya yakın azalacak.

Okula başlama yaşı düzenlenecek

5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.

(Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması) Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok.

Ücretli öğretmenlik

Ücretli öğretmenlerin maaşında yılbaşından itibaren artış olacak.

Liselere geçiş

Mesele bir kademeler arası geçiş meselesi değildir, mesele bir çocuğun hayatıdır, geleceğidir. Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız.

LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız.

(LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak... Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır.

Mesleki eğitim

Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor.

Mesleki eğitimde hemen önümüzdeki yıl modüler yapıya geçiyoruz çünkü orada elimizdeki birçok şey hazır.

Meslek liselerinde erkek öğrencilerin askerlik teciliyle ilgili bir avantaj elde etmeye çalışıyoruz.

Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz.

Meslek lisesi üretimlerinde Hazine payını yüzde 1'e düşürerek rekabet gücünü artıracağız ve bu okulları 10 kat, 20 kat, belki 100 kat daha fazla üretimin içine sokacağız, belki bir yılın içerisinde.

Yabancı dil eğitimi

Yabancı dil eğitiminde herkese aynı teknik uygulanarak başarı sağlanamaz. Hikaye temelli, proje temelli, tiyatro ile yabancı dil öğrenme gibi yaş gruplarına göre tekniğin, stratejinin değiştiği, esnek ve modüler bir yapıya ihtiyacımız var.

Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımını pilot olarak Türkiye'nin değişik okullarında uygulayacağız.

"Üniversite sınavının evrilmesi gerekiyor"

Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evrilmesi gerekiyor.

Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli.

2016 yılında atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz, dördüncü yılını bitirdiğinde şu anki kadrolu öğretmenlerimiz gibi tayin isteme ya da başka haklara sahip olacak.

Okul müdürleriyle ilgili bir kadro ihdas etmeyi planlıyoruz, taslak kanunumuz hazır.

YÖK Başkanımızla konuştuk ve karar verdik. Öğretmenlik hakkını kim elde ettiyse, öğretmenlik mesleği uzman programını onlar alacak.

Formasyon sistemde tıkanma oluşturuyor

Yüz binlerce insana para vererek formasyon alma imkanı verdiğimizde onları gereksiz bir beklentiye sokuyoruz, sistemde tıkanma oluşuyor.

3600 ek gösterge

Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.

Öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili kuruşu kuruşunahesaplamalarımız var ve simülasyon çalışması yapıyoruz.

Kaynak: TRT Haber