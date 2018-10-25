İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Adını Shuhada Davitt olarak değiştiren, 51 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslamiyeti seçtiğini hayranlarına şu sözlerle duyurdu:

"Müslüman olduğumu ilan etmekten gurur duyuyorum. Bu herhangi bir ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu. Tüm dini çalışmalar İslam’a çıkar. Bu da diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor. Ben yeni (başka) bir isim alacağım. Bu da Shuhada olacak."

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 Ekim 2018

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkat çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.



Kaynak: TRT Haber, AA