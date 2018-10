İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Adını Shuhada Davitt olarak değiştiren, 51 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslamiyeti seçtiğini hayranlarına şu sözlerle duyurdu:

"Müslüman olduğumu ilan etmekten gurur duyuyorum. Bu herhangi bir ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu. Tüm dini çalışmalar İslam’a çıkar. Bu da diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor. Ben yeni (başka) bir isim alacağım. Bu da Shuhada olacak."

