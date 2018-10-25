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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, sosyal medya hesabı Twitter'dan Müslüman olduğunu açıkladı.

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İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead OConnor Müslüman oldu

Adını Shuhada Davitt olarak değiştiren, 51 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslamiyeti seçtiğini hayranlarına şu sözlerle duyurdu:

"Müslüman olduğumu ilan etmekten gurur duyuyorum. Bu herhangi bir ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu. Tüm dini çalışmalar İslam’a çıkar. Bu da diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor. Ben yeni (başka) bir isim alacağım. Bu da Shuhada olacak." 


 

 

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkat çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Sinead O'Connor, müslüman, İslamiyet
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