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Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı

Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz bölgesinde öğrencileri taşıyan gezi otobüsünün sel sularına kapılması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

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Ürdünde öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı

Ürdün Sivil Savunma Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 37'si öğrenci 44 kişinin yer aldığı otobüs, Ölü Deniz bölgesinde sel sularına kapıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 22'si ise kurtarıldı.

Kayıp olan 12 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, orduya ait helikopterler de arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Ürdün hükümet sözcüsü Cumane Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Ürdün'ün pek çok kentindeki olumsuz hava şartları ve sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu.

Kaynak: AA 

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