Rusya Suriye'nin güneyindeki durumdan endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ayrılıkçı görüşe sahip Kürt gruplarla flört etme girişimlerinde bulunduğunu belirten Zaharova, şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi, ülkenin güneyinde de bir bölge oluşturuluyor. Suriye egemen topraklarında ABD güçleri tarafından açıkça işgal edilmiş güneydeki Tanf bölgesindeki durum endişe yaratmaya devam ediyor."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA