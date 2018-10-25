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Putin ve Kral Selman "Kaşıkçı cinayetini" görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cemal Kaşıkçı cinayetini ele aldı.

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Putin ve Kral Selman &quot;Kaşıkçı cinayetini&quot; görüştü

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkaı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele aldıkları belirtilerek, Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdikleri yer aldı.

Kral Selman'ın, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi için Putin’e yapılan daveti teyit ettiği vurgulanan açıklamada, "Görüşmede Putin ve Kral Selman, enerji sektörü dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini de istişare etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Kral Selman, Putin, Cemal Kaşıkçı
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