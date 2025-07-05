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Dünya
AA 05.07.2025 00:25

Çekya'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı

Çekya'nın başkenti Prag başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Çekya'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı
[Fotograf: DHA]

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisinin nedenini araştırdıklarını aktardı

Fiala, "ciddi bir durum" olarak nitelendirdiği elektrik kesintisi sorununu çözmek için "Merkez Kriz Ekibi'ni" toplantıya çağırdığını belirtti.

Radio Prague International'in haberine göre, başta Prag olmak üzere ülkenin büyük kısmında elektrik kesintisi oldu.

Prag'da elektrik kesintisi nedeniyle tramvay ve metrolar çalışmadı, trafik ışıkları söndü ve yüzlerce kişi asansörlerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, asansörlerde mahsur kalanları kurtarmak için mesai yaptı.

Elektrik kesintisi hastanelerde de olumsuzluklara neden oldu.

Prag'ın elektrik sağlayıcısı PRE'nin Sözcüsü Karel Hanzelka, yaptığı açıklamada, şebekede bir sorun yaşandığını ve Prag'a dışarıdan gelen elektrik akışının durduğunu söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek, sorunun hızla çözülemeyeceğini dile getirerek, "Bu, dakikalar içinde çözülebilecek bir sorun değil. Saatler sürecek. Kesinti, ülkenin önemli bir bölümünü etkiledi" dedi.

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı ise siber saldırı iddialarının ardından bu doğrultuda herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Elektrik büyük ölçüde yeniden sağlandı

Başbakan Fiala, "Merkez Kriz Masası" toplantısının ardından X'teki hesabından açıklama yaptı.

Fiala, elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını ve demir yolu trafiğinin kademeli olarak normale döndüğünü bildirdi.

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka da tüm demir yolu ağı için güç kaynağının yeniden sağlandığını ve trafiğin yavaş yavaş normale döndüğünü ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Çekya Elektrik
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