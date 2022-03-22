İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni düzelme kapsamında daha önce Ukrayna’dan gelenlere verilen özel vizelerin yerine söz konusu yeni vizenin yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Yeni vizenin savaştan kaçanlara AB içinde dolaşım olanağı sunduğu belirtilirken, yaklaşık 212 bin kişinin bu yeni vizeye geçiş yaptığı aktarıldı.

Bu arada Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna’dan gelenlerin sayısının 300 bine ulaştığını duyurdu.

Avusturya’ya gelen sığınmacı sayısı 200 bine yaklaştı

İki ülke arasındaki savaş yaklaşık bir aylık zaman dilimini geride bırakırken, Ukrayna’dan kaçanların sayısı 3,5 milyona ulaştı. Avusturya sınırını ise savaştan kaçan 193 bin kişi geçti.

Ülke sınırını geçenlerin yüzde 80’inin farklı ülkelere gittiği belirtilirken, hali hazırda Avusturya’da kalmak için kayıt yaptıranların sayısının yaklaşık 21 bin olduğu bildirildi.

Avusturya’da çalışma dahil çeşitli sosyal imkanlardan faydalanmak için kayıt yaptırılması öncelik arz ediyor.