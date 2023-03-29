Bakan Lipavsky, basına, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bu iki ülke sporcularına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lipavsky, Rus ve Belaruslu atletlerin yeniden dünya spor arenasına çıkabilme ihtimalinin söz konusu olmasını anlamlandıramadığını belirterek, Rus sporcuların Rusya tarafından yetiştirildiğini hatırlattı.

Olimpiyat hayalleri yerle bir edilen onlarca Ukraynalı sporcunun savaşta hayatını kaybettiğini belirten Lipavsky, Rus ve Belaruslu atletlerin oyunlara katılabilme ihtimaline tepki gösterdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dün yaptığı açıklamada, daha önce yasaklı olan sporcuların belirli koşular altında yeniden oyunlara katılabileceğini duyurmuş, bu karara aralarında İngiltere ve Polonya’nın da bulunduğu çok sayıda ülke karşı çıkmıştı.