Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Görüşme sonrası iki bakan tarafından düzenlenen basın toplantısı Yunan medyası tarafından da yakından takip edildi.

Linde'nin Suriye ve Kıbrıs mesajlarına yer verilen haberlerde, Çavuşoğlu'nun tepkisine dikkat çekildi.

Skai Tv yayınında Çavuşoğlu'nun, "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Yunanistan sınırda ve Ege Denizi'nde göçmenleri öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? Onlar insan değil mi? Neden, çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor." ifadeleri paylaşıldı.