Filistinli Mecd Avvad üçüncü çocuğuna hamileydi. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince, Eylül ismini vermeye karar verdi. Ancak Mecd Avvad, Eylül ayında hamileliğinin 7. ayına geldiğinde koronavirüse yakalandı. Doktorlar, oksijen seviyesinin yüzde 70'e düştüğünü tespit etti.

Doktorların müdahale için kritik bir karar vermeleri gerekiyordu. Filistinli aileye, bebeği sezaryen ile kurtarabileceklerini ancak annenin yüzde 90 hayatını kaybetme riski olduğu söylediler. Geride 3 ve 6 yaşlarında iki çocuğu olan Mecd Avvad riski kabul etti.

30. yaş gününde hayata döndü

Arap İhtisas Hastanesi Çocuk ve Prematüre Bölümü Başkanı Dr. Abdul Kerim Ebu Şuayb, "Anneyi acil ameliyata aldık. Bebek 900 gramdan daha az bir ağırlıkta doğdu. Hemen solunum cihazına bağladık ve akciğer takviyesi verdik, ikinci gün durumu kötüleşmişti ancak ek bir müdahale ile hayata tutundu" dedi.

Anne yoğun bakıma alındı. Ailesi, 10 gün boyunca komada olan Mecd Avvad'ın hayatını kaybetmesinden korkuyordu. Ancak Mecd Avvad komadaki 11. gününde iyileşme belirtileri gösterdi ve 30. yaş gününde hayata dönerek hem kızı Eylül'e hem de ailesine kavuştu.

Türk dizisine hayranlığı nedeniyle kızına Eylül ismini verdi

Yoğun Bakım Departmanı Şefi Dr. Tevftik Ebu Ayşe, annenin akut solunum depresyonunda olduğunu anlatarak, "Bu çok kötü vakalardan biri olarak kabul edilir. Normalde ölüm oranı yüzde 60'tır ve COVID hastalarında bu oran yüzde 80'i geçiyor" dedi.

Halkla İlişkiler Müdürü Dani el-Masri, aylar önce Mecd'e kızına neden Eylül ismini vermek istediğini sorduğunu anlattı.

"Bana bir Türk dizisine olan hayranlığı sebebiyle kızının adını Eylül koymak istediğini söyledi."