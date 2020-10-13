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Japon turist özel izinle antik kenti yeniden açtırdı
[Fotoğraf: AFP]
Peru'da UNESCO dünya mirası listesindeki Machu Picchu antik kenti, aylar sonra bir turist için ziyarete açıldı. Salgın nedeniyle kapatılan kenti görmek için özel talepte bulunan Japon turist, 7 aydır bu anı beklediğini söyledi.
Japon turist, Peru'daki dünyaca ünlü İnka antik kenti Machu Picchu'yu görmek için aylarca bekledi. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle antik kente giremedi.
Sonunda Peru Kültür Bakanlığı'na özel talepte bulundu. 15. yüzyılda inşa edilen antik kent onun için açıldı.
7 ay sonra amacına ulaşan Japon turist bir video ile teşekkür mesajı yayınladı, artık ülkesine dönebileceğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen Machu Picchu'nun kasım ayında ziyarete yeniden açılması planlanıyor.
2007'de dünyanın 7 harikasından biri seçilen antik kente salgın tedbirleri sebebiyle daha az ziyaretçi kabul edilecek.
Etiketler: japon turşst Peru antik kent Machu PicchuSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:52
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