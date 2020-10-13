Japon turist, Peru'daki dünyaca ünlü İnka antik kenti Machu Picchu'yu görmek için aylarca bekledi. Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle antik kente giremedi.

Sonunda Peru Kültür Bakanlığı'na özel talepte bulundu. 15. yüzyılda inşa edilen antik kent onun için açıldı.

7 ay sonra amacına ulaşan Japon turist bir video ile teşekkür mesajı yayınladı, artık ülkesine dönebileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen Machu Picchu'nun kasım ayında ziyarete yeniden açılması planlanıyor.

2007'de dünyanın 7 harikasından biri seçilen antik kente salgın tedbirleri sebebiyle daha az ziyaretçi kabul edilecek.