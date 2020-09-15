Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Kathimerini gazetesine yazdığı makalede Atina'ya önemli mesajlar gönderdi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Türkiye ile tüm diyalog kanallarını ön koşul olmaksızın yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ön koşullar karşı ön koşullar doğurur ve bu yüzden bunlar, iki komşu arasında müzakere fırsatı aramak için iyi bir yol değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın yaptığı gibi sömürgecilikten esinlenilen yaklaşımlara da değindi.

Doğu Akdeniz'deki süreçte gidilecek yola ilişkin tercihin, Yunanistan liderlerine ve halkına ait olduğuna dikkat çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, deniz alanlarının belirlenmesinde yetkisi olmayan Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye maksimalist iddiaların dayatılamayacağını vurguladı.

Yunanistan'ın Meis adası üzerinden 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı iddiasında bulunduğuna dikkat çekti,,

"Türkiye'nin açık denizlere ve kendi deniz yetki alanlarına erişimini kesemezsiniz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki deniz kuvveti varlığının saldırı amaçlı olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Kendi kıta sahanlığımızdaki sismik araştırma faaliyetlerimize müdahaleye karşı meşru müdafaa için bulunduruyoruz" dedi.

