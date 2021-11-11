‘Cast Away’ filminde Tom Hanks, ıssız bir adada tek başına kalmış biri olarak tasvir ediliyor. Karakterin ‘Wilson’ adını verdiği top ise onun tek arkadaşı.

Film sırasında Hanks, hayatta kalmaya çalışırken akıl sağlığını korumanın bir yolu olarak Wilson ile konuşuyor.

Topun üzerinde bir surat çizimi ve saç gibi gözükmesi için tepesine yerleştirilmiş tütün bitkileri bulunuyor.

Ürünü açık artırmayla satan Prop Store, topun filmde kullanılmak üzere kirliymiş gibi görünecek şekilde hazırlandığını aynı zamanda çekimler sırasında suda bolca kaldığını ifade etti.

[Fotoğraf: Getty]

Hanks filmle Oscar’a aday gösterilmişti

Hanks, bu film ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı oldu. Ancak o seneki ödülün sahibi Gladyatör filmi ile Russel Crowe oldu.

Aynı açık artırmada Will Ferrell'ın 2003 yapımı 'Elf' filminde giydiği kostüm, beklenen satış fiyatının neredeyse 10 katı olan 235 bin dolara satıldı.