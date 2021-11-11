Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis yetkililerinden Abdifetah Hasan, Mogadişu'daki askeri karargah Villa Baidoa yakınlarında Afrika Birliği Somali Misyonu konvoyununun hedef alındığını söyledi.

İntihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Bu kişiler arasında Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) personelinin bulunup bulunmadığı belli değil.

Görgü şahitlerinden Yasin Aden ise hastaneye taşınmadan önce olay yerinde çok sayıda yaralıyı yerde yatarken gördüğünü aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.