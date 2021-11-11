Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Afrika Birliği misyonunun konvoyuna saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, intihar eylemcisi, Afrika Birliği Somali Misyonu konvoyunu hedef aldı. Saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis yetkililerinden Abdifetah Hasan, Mogadişu'daki askeri karargah Villa Baidoa yakınlarında Afrika Birliği Somali Misyonu konvoyununun hedef alındığını söyledi.
İntihar saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Bu kişiler arasında Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) personelinin bulunup bulunmadığı belli değil.
Görgü şahitlerinden Yasin Aden ise hastaneye taşınmadan önce olay yerinde çok sayıda yaralıyı yerde yatarken gördüğünü aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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