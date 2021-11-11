Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki askeri faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini söyledi.

Açıklamada, Rusya’nın son 24 saatte NATO’ya ait 4 keşif uçağını tespit ve takip ettiğinin öne sürüldü.

Şu ifadelerde açıklamada yer aldı:

"ABD ve müttefiklerinin Karadeniz’de sınırlarımıza yakın, plan dışı tatbikatlar yapması, Rusya tarafından kışkırtılmamış, bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturan saldırgan eylemlerdir."