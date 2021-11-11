Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: ABD Karadeniz'de saldırgan eylemlerde bulunuyor
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki askeri faaliyetleri nedeniyle ABD’ye bölge güvenliğini tehdit eden saldırgan eylemlerde bulunma suçlamasında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki askeri faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini söyledi.
Açıklamada, Rusya’nın son 24 saatte NATO’ya ait 4 keşif uçağını tespit ve takip ettiğinin öne sürüldü.
Şu ifadelerde açıklamada yer aldı:
"ABD ve müttefiklerinin Karadeniz’de sınırlarımıza yakın, plan dışı tatbikatlar yapması, Rusya tarafından kışkırtılmamış, bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit oluşturan saldırgan eylemlerdir."
Etiketler: Rusya ABD Karadeniz Bölgesi
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