Rhode Island'lı Man Steiner'ın her zaman içinde bir ukde olarak kalan fizik okuma hayali gerçek oldu.

Brown Üniversitesi’nin fizik bölümünde yaptığı doktorasını, 89 yaşında başarıyla tamamladı.

Manfred Steiner kısa süre önce Providence'daki Brown Üniversitesi'nde tezini başarıyla savundu.

Doktorasını alan Steiner "Sonunda başardım ve bu hayatımın en sevindirici noktasıydı" dedi.

Steiner , gençlere “Bütün gençlere söylüyorum, eğer bir hayaliniz varsa, o hayali takip edin. Ondan vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Savaş döneminde doktor olması istendi

Steiner'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşadığı gençlik yıllarında hayranı olduğu fizik okuma hayalleri vardı.

Ancak 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra annesi ve amcası, çalkantılı zamanlarda tıp okumanın daha iyi bir seçim olacağını tavsiye etti.

1955'te Viyana Üniversitesi'nden tıp diplomasını aldı ve birkaç hafta sonra kan ve kan hastalıkları konusunda başarılı bir kariyere sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Parlak bir kariyeri var

Steiner, Brown Üniversitesi'nde hematolog olmadan önce Tufts Üniversitesi'nde hematoloji ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde biyokimya okudu.

Profesör oldu ve 1985'ten 1994'e kadar Brown'daki tıp fakültesinin hematoloji bölümünü yönetti.

Steiner, 2000 yılında tıptan emekli olana kadar yönettiği Kuzey Carolina Üniversitesi'nde hematoloji alanında bir araştırma programı kurulmasına yardımcı oldu.

Steiner ve 93 yaşındaki eşi Sheila ile 1960 yılından beri evliler. İki çocukları ve altı torunları var.