Sputnik News'te yer alan habere göre, Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin hava sahasına giren Tu-160 tipi iki Rus strajetik bombardıman uçağının bir eğitim misyonunda yer aldığını söyledi.

Bombardıman çalışmaları içeren ortak eğitimin yapıldığı alan, yeni bir göçmen akını nedeniyle gerilimin yüksek olduğu Polonya sınırının 60 km doğusunda yer alıyor.

Bu, Rusya’nın nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına son iki gün içinde ikinci gönderişi. Dün de iki Tu-22m3 tipi bombardıman uçağı Belarus hava sahasında devriye görevi gerçekleştirmişti. Rus savaş uçakları,

Belarus hava sahasında bulundukları sırada iki ülkenin ortak hava savunma sisteminin de denemesi yapılmıştı.