Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabes" gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine gçre, Sudan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı ve bunu sözlü olarak İkamet İşleri Dairesi'ne iletti.

Haberde yeni bir duyuruya kadar Sudan vatandaşları için tüm kategorilerde vize işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu karar iş vizesi dahil aile, turistik, ticari veya resmi her türlü vize işlemini kapsarken, yalnızca ikamet izni olan Sudan vatandaşlarını kapsamıyor.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

5 üniversitede eğitim durduruldu

Uluslararası toplumun, Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların "sivil itaatsizlik" ve grev çağrısı yaptığı Sudan'da dar katılımlı eylemler sürüyor.

Ülkede askeri müdahaleye tepki olarak 5 üniversitede eğitim durdurulurken bazı bölgelerde öğretmenler de protestolara katılıyor.