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Dünya
AA 09.07.2024 07:17

Cape Town'da su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, 6 Temmuz'dan beri devam eden şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı.

Cape Town'da su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı
[Fotograf: AA]

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, yaşanan su baskınlarında şehrin en büyük gecekondu mahallelerinden Khayelitsha'da binden fazla ev hasar gördü, en az 4 bin kişi yerlerinden oldu.

Güney Afrika Meteroloji Dairesi, Cape Town ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgarların çarşamba gününe kadar devam edebileceği konusunda uyardı.

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü (NSRI) Sözcüsü Craig Lambinon, yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının kıyı şeridini tehdit etmesi dolayısıyla özellikle balıkçı teknelerinin denize açılmaması çağrısında bulundu.

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