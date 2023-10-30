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Dünya
TRT Haber 30.10.2023 12:15

Canlı yayında TRT ekibine müdahale

İsrail askerleri, TRT Haber'in canlı yayınına müdahale etti. Askerler, kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydu. İsrail askerleri, ekibi yarım saati aşkın beklettikten sonra bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail askerleri, TRT Haber'in Lübnan sınırındaki canlı yayınına müdahale etti.

Askerler, muhabir Merve Güneş ve kameraman Deniz Kahraman'dan kamerayı kapatmalarını istedi, bir süre bölgeden ayrılmalarına da izin vermedi. Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydular.

 


 

"Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar"

Askerler, pasaportlarını ve akreditasyon kartlarını göstermek isteyen ekipleri reddetti. 

Muhabir Merve Güneş, kontrol noktalarından sıkıntısız geçip bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Kontrolleri yapıp belgelerimizin fotoğraflarını çekip ilerledik. Askeri yerleşim yeri dışındayız. Biz onların izin verdiği yere kadar geldik zaten. Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar" dedi.

İsrail askerleri, ekibi yarım saati aşkın beklettikten sonra bölgeden uzaklaştırdı.

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