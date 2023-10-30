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Dünya
Reuters 30.10.2023 12:06

İsrail Ordusu: Gazze Şeridi'nde plana göre yavaş yavaş ilerleniyor

İsrail Ordu Sözcüsü Amiral Daniel Hagari Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "aşamalı bir şekilde plana göre ilerlediğini" söyledi.

İsrail Ordusu: Gazze Şeridi'nde plana göre yavaş yavaş ilerleniyor

İsrail Ordusu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada askeri güçlerin Gazze Şeridi'nde düzinelerce militanı öldürdüğü söylendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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