Mart 2019'da Christchurch'teki camilerde 51 Müslümanı öldüren ve Yeni Zelanda tarihinin en büyük toplu katliamını gerçekleştiren Brenton Tarran, müebbet hapis cezasına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz Mahkemesi sözcüsü Chris Abraham Reuters'e verdiği demeçte, bu aşamada herhangi bir duruşma tarihi belirlenmediğini söyledi.

Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın en büyük şehri Christchurch'teki iki camide 51 kişiyi öldürmek ve 40 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 2020'de şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı .

Yeni Zelanda mahkemesi ilk kez bir kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kasım 2021'de Tarrant'ın o zamanki avukatı Tony Ellis, Tarrant'ın karara itiraz etmeyi düşündüğünü ve suçunu savunmasının baskı altında alındığını da sözlerine ekledi .

Salı günü e-postayla gönderilen bir yanıtta Ellis, Reuters'e artık Tarrant'ı temsil etmediğini söyledi.

Avustralya uyruklu Tarrant, askeri tarzda yarı otomatik silahlarla camiye baskın düzenledi, Cuma namazı için toplanan Müslümanlara ayrım gözetmeksizin ateş etti ve cinayetleri başa takılan bir kamerayla canlı yayınladı.