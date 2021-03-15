Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının üzerinden iki yıl geçti.

Katliam kurbanı 51 kişi, farklı toplum ve inanç kesimlerinden yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Christchurch Arena'da yapılan anma törenine saldırıdan kurtulanlar, kurbanların aileleri, hükümet üyeleri ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinde Ardern katıldı.

Ardern, törende yaptığı konuşmada müslümanların cami katliamından önce de ırkçı saldırıların hedefi olduğunu söyledi. Ülkedeki Müslüman topluma destek olmaları gerektiğini belirtti.

Saldırıda 9 yerinden vurulan Temel Ataçocuğu ise yaşadığı anları göz yaşları içinde anlattı:

"5 Mart 2019'daki saldırılara ırkçılık ve cehalet neden oldu. Bunlar her ırktan ve her dinden kalpleri kıran tüm insanlığa yönelik saldırılardı"

51 kişiyi acımasızca katleden Brenton Tarrant'ı mahkeme geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.