Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, hakkında 6 ay önleyici tutuklama istenen Anez, Guzman ve Coimbra, 8 saatten fazla süren duruşmada, hakim Regina Santa Cruz'un karşısına çıktı. Hakim Cruz, bu kişilerin soruşturmaya müdahale etme ve kaçma riskleri bulunduğu gerekçesiyle haklarında 4 ay süreyle önleyici tutuklama kararı çıkardı.

Kararın ardından Anez, Guzman ve Coimbra cezaevine gönderildi.

"Bolivya'yı inanç ve umut sahibi olmaya çağırıyorum"

Anez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin, iktidardaki Sosyalizme Doğru Hareketi Partisi'nin kararlarını uyguladığını savunarak, "Beni, hiç gerçekleşmemiş bir 'darbenin' davasını beklemek üzere 4 ay süreyle tutukladılar. Buradan Bolivya'yı inanç ve umut sahibi olmaya çağırıyorum. Bir gün hep beraber daha iyi bir Bolivya inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bolivya'da, Morales'in "darbe" olarak nitelediği istifa sürecinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Anez ile eski 5 bakan hakkında 13 Mart'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.