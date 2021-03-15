ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Le Drian ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, iki bakan, Transatlantik ittifakının küresel güvenlik sorunlarıyla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

İki bakanın Çin, Rusya ve İran'la ilgili konuları ve Libya'daki siyasi süreci ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken ile Le Drian'ın, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın korunmasını da görüştüğü belirtildi.