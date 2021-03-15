Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Fransız mevkidaşı Le Drian görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian görüştü. İki bakanın görüşmesinde Doğu Akdeniz, Çin, Rusya ve İran konuları başta olmak üzere dış politika ele alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Le Drian ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, iki bakan, Transatlantik ittifakının küresel güvenlik sorunlarıyla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.
İki bakanın Çin, Rusya ve İran'la ilgili konuları ve Libya'daki siyasi süreci ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken ile Le Drian'ın, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın korunmasını da görüştüğü belirtildi.
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