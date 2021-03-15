Fransa'nın Başkenti Paris'te Müslümanları hedef alan ayrılıkçı yasa tasarısı ve İslam karşıtlığı protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tasarıya Müslümanları hedef aldığı ve ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Göstericiler, "İslamofobiye dur" ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Ulusal Meclis'te onaylandı

"Ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı, 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edildi ve 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek.

Tasarı, herhangi bir kişiye karşı şiddeti teşvik eden veya cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor.

Kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılacağını belirtilen tasarı, İslam dahil dini derneklerde yurt dışında yapılan 10 bin avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanması kuralına uyulmaması halinde 3 bin 750 avro ceza uygulanmasını öngörüyor.

Evde eğitim seçeneği gelebilir

Tasarıya göre 3-16 yaş arası çocuklara örgün eğitim zorunlu kılınıyor ancak sağlık veya istisnai durumlar söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneği serbest bırakılıyor.

Sosyal medyada bir kişinin hayatını riske atacak şekilde kişisel bilgilerini paylaşana 3 yıl hapis ve 45 bin avro ceza öngören tasarıda, hayatı tehlikeye atılan kişinin memur, 18 yaşından küçük veya kamuda seçimle göreve gelmiş bir kişi olması durumunda hapis cezası 5 yıla çıkacağı belirtiyor.

Tasarıda çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamalar da yer alırken, bir kişiye karşı kine veya nefrete teşvik edici uygulamaların yapıldığı cami ve ibadethanenin 2 ay süreliğine kapatılması öngörülüyor.

Tepki çeken tasarı

Başkent Paris'te çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci, akademisyen ve insan hakları savunucularından oluşan Ayrılıkçı Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun çağrısıyla, tasarı protesto edilmişti. Eylemciler, tasarının Müslümanlara karşı ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Tasarı, Fransa'da ve birçok ülkede insan hakları savunucuları ve Müslümanların tepkisine neden oluyor.