Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı Avrupa'da tedirginliğe neden oldu. Hollanda da AstraZeneca'nın aşısının kullanımını geçici olarak durduran ülkeler arasına dahil oldu.

Hollanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

28 Mart'a kadar kullanımı durduruldu

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve COVID-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı ifade edildi.

AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.

Birçok ülkede AstraZeneca tedirginliği

Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söylemişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" demişti.