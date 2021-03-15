Almanya'da Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde meclis seçimleri vardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) iki eyalette de büyük oy kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller yüzde 31 ile en çok oyu aldı. CDU 4 puan kaybederek yüzde 23 ile ikinci oldu.

Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 12 ile üçüncü olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yüzde 11,5 oranında oy aldı.

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Sosyal Demokrat Parti SPD seçimleri ilk sırada tamamladı.

SPD, 1,7 puan kaybetmesine rağmen yüzde 34,5 oy aldı.

İkinci sırada Merkel'in partisi CDU, 5,8 puan gerileyerek oyların yüzde 26'sını alabildi. Oy oranı 2,1 puan gerileyen AfD ise 3’üncü parti oldu.