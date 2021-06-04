Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çalıntı karavanla kaçma girişimi 30 dakika sürdü
ABD'de çalıntı karavanla kaçmaya çalışan bir şüphelinin peşine onlarca polis takıldı. O kovalamaca anları polis kameraları tarafından kaydedildi.
ABD'nin Ohio eyaletinde hırsız polis kovalamacasına sahne oldu. Polis ekipleri çaldığı karavanla kaçan hırsızın peşine düştü.
Dur uyarılarına uymayan 24 yaşındaki adam polisleri atlatmaya çalıştı.
Evin bahçesine girdi
Kovalamaca tam 30 dakika boyunca sürdü
Hırsız bir yerleşim bölgesinde evin bahçesine girdi.
Arkasından gelen polisler etrafını kuşatınca, kaçacak bir yeri kalmayan adam sonunda yakalandı.
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