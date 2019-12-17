Dünya
Cakarta sular altında17 Aralık 2019 Salı 20:59 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 21:14
Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresinde aşırı yağışlar sele dönüştü. Sularla dolan sokaklarda bazı kişilerin su kayağı yaptığı da görüldü.
Endonezya’nın başkenti Cakarta ve çevresinde aşırı yağışlar sele dönüştü. Cakarta’nın doğusundaki Jambak bölgesinde sel sularına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Romi adında 20 yaşında bir genç olduğu belirtildi.
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cakarta'da sularla dolan sokaklarda bazı kişilerin su kayağı yaptığı da görüldü.
Kaynak: DHA