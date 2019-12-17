Resimler, Cerablus'lu, Halep'li, Şam'lı ressamların gözünden. Onlar, Suriye'den Türkiye'ye sığınan sanatçılardan birkaçı. Eserleri, Cumhurbaşkanlığının girişimiyle, Cenevre'deki Birinci Küresel Mülteci Forumu kapsamında sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.

Sergideki eserleri, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "mazlumların ve mağdurların Ümit kapısı olmayı sürdüreceğiz." sözlerinin yazılı olduğu bölümü dikkatle inceledi.

Katar heyet temsilcileri ile de kısa bir süre sohbet etti Cumhurbaşkanı.

Resimler, Mevlana'nın "sevgi, barış, kabul ve anlayış" çağrısının yer aldığı dizeler eşliğinde sergileniyor.

Panoda yer alan "dergahımız ümitsizlik dergahı değil" sözü de serginin mesajını pekiştiriyor.

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

Kaynak: TRT Haber