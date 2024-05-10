Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2024 05:18

Çad'ın yeni cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno oldu

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibinin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno olduğu açıklandı.

Çad'ın yeni cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno oldu

Ulusal Seçim Kurulundan (ANGE) yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü aldığı ve Çad’ın yeni cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylardan Succes Masra'nın oyların yüzde 18,53’nü alarak ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise oyların yüzde 16,91’ini alarak üçüncü olduğu aktarıldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi.

Çad'daki geçiş dönemi

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

ETİKETLER
Çad Seçim
Sıradaki Haber
Nijerya'da "Lassa" salgını 4 ayda 156 can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:01
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
03:47
Nijerya'da "Lassa" salgını 4 ayda 156 can aldı
03:02
Akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
03:02
Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı davası başladı
02:07
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
02:03
Bingöl'de silahlı saldırı: 1 ölü
Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası kamerada
Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ