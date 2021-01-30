Rusya'ya bağlı Krasnodar bölgesinde 2 çocuk okula giderken buz tutan gölün üzerinde oyun oynamaya başladı.

Buz üstünde kayan çocukların eğlencesi devam ederken buzlar bir anda kırıldı. Çocukları çırpınırken gören 2 köy sakini gölün kenarına koştu.

Çocuklara ulaşmaya başaran 2 kişi, çocukları buzların kırıldığı noktadan çıkarmak isterken kendileri de suya düştü.

İkinci çocuğu kurtarmak daha zor oldu

Göle düşen diğer çocuğun kurtarılması ise daha uzun sürdü. Göldeki buzlar kırılmaya devam ederken, kıyıdaki bir başka köy sakini pantolonunu çıkararak çocuğa uzattı.

Pantolonu tutmayı başaran çocuk kıyıya çekilirken, köy sakinlerinin dakikalarca süren büyük mücadelesi kameraya yansıdı.

Köy sakinleri ülkede kahraman ilan edildi

Çocukları donmaktan son anda kurtaran köy sakinleri ülkede kahraman ilan edildi. Evlerine götürülen çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.