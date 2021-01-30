Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte 82 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artarak 57 bin 889'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 506'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 889'a, vaka sayısının da 1 milyon 411 bin 731'e çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 964'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 202 bin 893 olduğunu ifade etti.
83 milyon nüfuslu ülkede toplam test sayısı 9 milyon 230 bin 376'a ulaştı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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