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Dünya
AA 28.06.2023 16:08

Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'daki terör saldırısında 34 kişi öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Centre-Nord bölgesindeki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Olayda 31 asker ve 3 gönüllü milis hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da 2015'te patlak veren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine geri dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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