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Dünya
AA 28.06.2023 14:21

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gitti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'da Anayasa Günü nedeniyle düzenlenecek törenlere katılmak ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gitti

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alınan güvenlik önlemleriyle Kiev'e gittiği trenin fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik Rus saldırı tehdidini de görüşeceklerini belirten Duda, "Cephe hattında mevcut duruma ilişkin istişarelerde de bulunacağız. Ayrıca temmuzda yapılacak NATO zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alınacak." ifadesini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da sabah saatlerinde Kiev'e gittiğini duyurmuştu.

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