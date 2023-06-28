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Dünya
AA 28.06.2023 14:17

Güney Kore, Kore kökenli Rusya vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kitle imha silah programlarının yasa dışı finansmanına karıştığı gerekçesiyle Güney Kore kökenli bir Rusya vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Güney Kore, Kore kökenli Rusya vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, ilk kez Kore kökenli bir ismi yaptırım listesine ekledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il, yaptığı açıklamada, Güney Kore kökenli Rusya vatandaşı Choi Chon Gon dahil 2 kişi ve 2 kurumun, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına destek verdiği gerekçeleriyle yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Lee, bu adımın, yaptırımları ihlal eden faaliyetlerin önlenmesi hususunda ülke içinde ve dışında farkındalığı artırmaya yardımcı olacağını belirtti.

Daha önce Güney Kore vatandaşı olan Choi'nin, Kuzey Kore'nin silah programlarına fon sağlarken uluslararası yaptırımlardan kaçınmak amacıyla Moğolistan'da Hanne Ulaan LCC adlı bir paravan şirket kurduğu aktarıldı.

Choi ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Vladivostok kentindeki Dış Ticaret Bankası Başkanı So Myong ile ortak yatırım ortaklığı aracılığıyla Rusya merkezli bir ticaret şirketi olan Epsilon'u kurarak Pyonyang'ın yasa dışı finansmanına destek olmakla suçlanıyor.

İsmini vermeyen bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ise gazetecilere verdiği demeçte, Choi'nin, Güney Kore'de mali suça karıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülürken Rusya'ya gittiğini ve oradan vatandaşlık aldığını kaydetti.

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