Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 12:43

Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Pekin'de yaptığı görüşmede iki ülkenin birbirini rakip değil ortak olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yılın başında göreve gelen Hipkins'e Çin-Yeni Zelanda ilişkilerine verdiği önemi ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı vurguyu takdir ettiklerini belirtti.

Yeni Zelanda'ya 2014'te yaptığı ziyarette iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" kurulmasına karar verildiğini, aradan geçen 10 yılda ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişim gösterdiğini ifade eden Şi, "Birbirimizi rakip değil ortak, tehdit değil fırsat olarak görmeyi sürdürmeliyiz." dedi.

Şi, iki ülkenin Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) kapsamındaki işbirliğini güncelleyerek geliştirmesi ve ticaret ile yatırımlarda daha fazla liberalleşmeyi teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Hipkins de iki ülke arasındaki farkların ilişkileri tanımlamasını istemediklerini, karşılıklı saygı, anlayış, samimi iletişim ve etkileşimlerle farklılıklar arasında uyumu hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, Çin'e ziyareti öncesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik "diktatör" yakıştırmasına katılmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hipkins, Biden'ın Şi'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta, Biden'ın Şi'yi hedef alan "diktatör" imasına katılmadığını belirtmiş, "Hangi yönetim şekline sahip oldukları Çin halkını ilgilendiren bir sorundur." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Çin Yeni Zelanda
Sıradaki Haber
İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
13:10
Bakan Kacır işçilerle bayramlaştı
12:40
Denizli'de 130 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
12:30
İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin
12:20
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ