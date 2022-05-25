Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da madende mahsur kalan 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Burkina Faso'da 39 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo yaptığı açıklamada, Sanguie eyaletinde bulunan Perkoa madenindeki arama kurtarma çalışmalarında 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziyelerini ileten Bilgo, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından işletilen madende, galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.
Etiketler: Maden
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