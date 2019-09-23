Endonezya, aylardır orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yangınlar, hava kirliliğini her seviyede hissettiriyor.

Son olarak Cambi sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, şaşkınlık yarattı.

Yangın sonucu yayılan partiküller bölgeyi kızıla boyadı.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül aylarında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakma amacıyla yaktığı ateşlerin neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BBC International, AA