Dünya
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:01 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:04
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
[Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe. Fotoğraf: Reuters]
Zimbabve devlet gazetesi Herald'ın haberine göre, Mugabe "ilerlemiş kanser" nedeniyle yaşamını yitirdi.
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.
Kaynak: AA