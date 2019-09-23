Dünya
Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü23 Eylül 2019 Pazartesi 14:07 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
[Kenya'nın başkenti Nairobi'de okul dersliğinin yıkılması sonucu 7 kişi öldü. Fotoğraf: AA]
Kenya Kızılhaçı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.
Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: AA